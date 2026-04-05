"Ми не є пріоритетом": Зеленський оцінив вплив війни з Іраном на підтримку США

За словами президента, Україна гостро потребує додаткових американських систем Patriot, щоб протидіяти щоденним російським ударам. Він наголосив, що ефективної альтернативи цим системам для перехоплення балістичних ракет Київ досі не має.

Зеленський визнав, що на тлі нової війни на Близькому Сході Україна вже не перебуває в центрі міжнародної уваги. Саме тому, за його словами, у Києві побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану призведе до подальшого зменшення підтримки з боку США.

"Ми маємо визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом, - наголосив український лідер. - Тому я побоююся, що тривала війна (в Ірані - ред.) призведе до зменшення підтримки для нас".

Президент також звернув увагу, що систем Patriot і ракет до них Україні від самого початку передавали недостатньо. Якщо ж бойові дії проти Ірану не завершаться швидко, то навіть нинішній пакет допомоги, який він назвав не дуже великим, може ставати дедалі меншим.

"Ось чому, звичайно, ми боїмося", - підсумував Зеленський.