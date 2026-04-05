UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Ми не є пріоритетом": Зеленський оцінив вплив війни з Іраном на підтримку США

10:02 05.04.2026 Нд
2 хв
Найбільше Київ тривожить можливе скорочення поставок критично важливих ракет до Patriot
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна США та Ізраїлю проти Ірану може ще більше послабити американську підтримку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Associated Press.

Читайте також: Україна вже двічі повідомляла США, що Росія передає Ірану розвіддані, - Зеленський

За словами президента, Україна гостро потребує додаткових американських систем Patriot, щоб протидіяти щоденним російським ударам. Він наголосив, що ефективної альтернативи цим системам для перехоплення балістичних ракет Київ досі не має.

Зеленський визнав, що на тлі нової війни на Близькому Сході Україна вже не перебуває в центрі міжнародної уваги. Саме тому, за його словами, у Києві побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану призведе до подальшого зменшення підтримки з боку США.

"Ми маємо визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом, - наголосив український лідер. - Тому я побоююся, що тривала війна (в Ірані - ред.) призведе до зменшення підтримки для нас".

Президент також звернув увагу, що систем Patriot і ракет до них Україні від самого початку передавали недостатньо. Якщо ж бойові дії проти Ірану не завершаться швидко, то навіть нинішній пакет допомоги, який він назвав не дуже великим, може ставати дедалі меншим.

"Ось чому, звичайно, ми боїмося", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нинішні проблеми з військовими запасами країни, зокрема пов’язані з передачею озброєння Україні, є наслідком рішень попередньої адміністрації.

За його словами, у Вашингтоні вже переглядають підходи до використання оборонних ресурсів і наголошують на потребі якнайшвидше поповнити запаси на тлі одночасної підтримки України та військової кампанії проти Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідПідтримка України