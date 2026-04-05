Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Мы не являемся приоритетом": Зеленский оценил влияние войны с Ираном на поддержку США

10:02 05.04.2026 Вс
2 мин
Больше всего Киев тревожит возможное сокращение поставок критически важных ракет к Patriot
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война США и Израиля против Ирана может еще больше ослабить американскую поддержку Киева.

По словам президента, Украина остро нуждается в дополнительных американских системах Patriot, чтобы противодействовать ежедневным российским ударам. Он подчеркнул, что эффективной альтернативы этим системам для перехвата баллистических ракет у Киева до сих пор нет.

Зеленский признал, что на фоне новой войны на Ближнем Востоке Украина уже не находится в центре международного внимания. Именно поэтому, по его словам, в Киеве опасаются, что затяжной конфликт вокруг Ирана приведет к дальнейшему уменьшению поддержки со стороны США.

"Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом, - подчеркнул украинский лидер. - Поэтому я опасаюсь, что длительная война (в Иране - ред.) приведет к уменьшению поддержки для нас".

Президент также обратил внимание, что систем Patriot и ракет к ним Украине изначально передавали недостаточно. Если же боевые действия против Ирана не завершатся быстро, то даже нынешний пакет помощи, который он назвал не очень большим, может становиться все меньше и меньше.

"Вот почему, конечно, мы боимся", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что нынешние проблемы с военными запасами страны, в частности связанные с передачей вооружения Украине, являются следствием решений предыдущей администрации.

По его словам, в Вашингтоне уже пересматривают подходы к использованию оборонных ресурсов и подчеркивают необходимость как можно быстрее пополнить запасы на фоне одновременной поддержки Украины и военной кампании против Ирана.

