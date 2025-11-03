Трамп не виключив вторгнення військ або авіаударів США по Нігерії

На запитання журналіста, чи буде наземна операція проти Нігерії або авіаудари США через ситуацію з християнами, глава Білого дому відповів:

"Можливо. Я маю на увазі, я допускаю багато різних варіантів. Багато варіантів", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що в Нігерії вбивають багато християн і США не дозволять цьому тривати.

"У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, в цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому тривати", - заявив американський лідер.