В Ізраїлі закликали повертати наступних заручників військовою силою

У неділю чинності набула угода між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Перших трьох ізраїльтян уже повернули, однак один із супротивників документа закликав, щоб повернення наступних людей було здійснено військовою силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Видання пише, що вкрай правий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, виступив із заявою, в якій привітав повернення на батьківщину трьох ізраїльських заручників. Це сталося після того, як він проголосував проти угоди, яка і забезпечила звільнення людей. Ба більше, на знак протесту він сьогодні подав у відставку.

При цьому, попри привітання звільнення заручників, наступних осіб він закликав звільняти військовою силою.

"Ми раді і схвильовані вашим поверненням і чекаємо на повернення заручників, які залишилися, - за допомогою застосування (військової - ред.) сили, припинення поставок палива (до Гази - ред.) і припинення потоку гуманітарної допомоги - а не шляхом капітуляції", - написав Бен Гвір у соцмережі Х.