"Мы достигли эпического соглашения". Трамп назвал своей заслугой перемирие в Газе
Достигнутое между Израилем и ХАМАСом перемирие моя новая администрация достигла менее чем за три месяца. Это больше чем команда Байдена достигла за четыре года.
Об этом заявил ноовоизбранный президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне 19 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Он отметил, что на этой неделе США "достигли эпического соглашения о прекращении огня, как первого шага к длительному миру на Ближнем Востоке" и что "это соглашение могло произойти только в результате нашей исторической победы в ноябре".
"Моя новая администрация достигла всего этого на Ближнем Востоке менее чем за три месяца. Не будучи президентом, мы достигли больше... чем они (администрация Джо Байдена. - ред.) достигли за четыре года президентства (Байдена. - ред.)", - сказал Трамп, отметив работу своего нового посла на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.
Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил CNN, что сотрудничество между командами Трампа и Байдена в переговорах по соглашению было "почти беспрецедентным".
Это стало возможным благодаря редкому пересечению интересов ожесточенных соперников, и новых возможсностей, которые оба политика увидели после победы Трампа.
Соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа
По итогам переговоров, длившихся с мая 2024 года, 16 января Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обоюдном освобождении заложников.
Первыми в воскресенье, 19 января, ХАМАС освободил трех женщин-заложниц, а Израиль должен освободить 90 палестинских заключенных, задержанных из тюрьмы Офер на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Также Израиль объявил режим перемирия в Секторе Газа.
В то же время, один из противников соглашения призвал возвращать следующих заложников ХАМАС военной силой.
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