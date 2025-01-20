"Мы достигли эпического соглашения". Трамп назвал своей заслугой перемирие в Газе

Достигнутое между Израилем и ХАМАСом перемирие моя новая администрация достигла менее чем за три месяца. Это больше чем команда Байдена достигла за четыре года.

Об этом заявил ноовоизбранный президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне 19 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Он отметил, что на этой неделе США "достигли эпического соглашения о прекращении огня, как первого шага к длительному миру на Ближнем Востоке" и что "это соглашение могло произойти только в результате нашей исторической победы в ноябре".

"Моя новая администрация достигла всего этого на Ближнем Востоке менее чем за три месяца. Не будучи президентом, мы достигли больше... чем они (администрация Джо Байдена. - ред.) достигли за четыре года президентства (Байдена. - ред.)", - сказал Трамп, отметив работу своего нового посла на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил CNN, что сотрудничество между командами Трампа и Байдена в переговорах по соглашению было "почти беспрецедентным".

Это стало возможным благодаря редкому пересечению интересов ожесточенных соперников, и новых возможсностей, которые оба политика увидели после победы Трампа.