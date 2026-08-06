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Ми буквально б'ємося за кожну ракету, - Сибіга про PAC-3 для Patriot

13:05 06.08.2026 Чт
2 хв
Україна вже проводила і буде проводити зі США консультації щодо ліцензій
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна б'ється за кожну ракету до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зараз кожний український посол працює саме на отримання Києвом ракет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в.о. глави МЗС України Андрій Сибіга.

"На жаль, такі геополітичні реалії, що в рік американська сторона може виробляти близько 600 ракет PAC-3. І маючи ситуацію на Близькому Сході, ми розуміємо, як непросто зараз нам отримувати, купувати, обмінювати і діставати ці ракети. Ми буквально б'ємося за кожну ракету", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що президент Володимир Зеленський проводить окремі наради з цього приводу. Крім того, кожен посол щоденно працює на отриманням ракет, особливо антибалістичних.

В.о. міністра зазначив, що Україна працює і з американською стороною - вже відбувалися і будуть відбуватись консультації щодо ліцензій.

"Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер потрібно ще проговорити всі ці питання з усіма стейкхолдерами. І ці розмови тривають", - сказав Сибіга.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. При цьому президент наголосив, що вони є у партнерів.

Зазначимо, український президент також припустив, що Київ може отримувати менше ракет до ППО через спроби Заходу зробити її "більш зговорчивою".

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаАндрій СибігаРакети