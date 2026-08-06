Мы буквально бьемся за каждую ракету, - Сибига о PAC-3 для Patriot

"К сожалению, такие геополитические реалии, что в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И имея ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто сейчас нам получать, покупать, обменивать и доставать эти ракеты. Мы буквально бьемся за каждую ракету", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что президент Владимир Зеленский проводит отдельные совещания по этому поводу. Кроме того, каждый посол ежедневно работает на получении ракет, особенно антибалистических.

И.о. министра отметил, что Украина работает и с американской стороной - уже проводились и будут проводиться консультации по лицензиям.

"Состоялись принципиальные разговоры президента Украины с президентом США. Теперь нужно еще проговорить все эти вопросы со всеми стейкхолдерами. И эти разговоры продолжаются", - сказал Сибига.