"Ми будуємо міст до НАТО": Рютте про майбутнє України в Альянсі

За його словами, наближається важливий саміт, "в тому числі важливі рішення щодо України, які дійсно спираються на Вашингтон, де проходив минулорічний саміт".

"Перед початком саміту, де будуть ухвалені важливі рішення щодо України, варто зазначити, що він базується на результатах минулорічного саміту у Вашингтоні, де було визначено незворотний шлях України до НАТО. Ми зараз будуємо цей міст", - сказав Рютте.

Він також нагадав, що про те, що європейські та канадські союзники пообіцяли виділити понад 35 мільярдів євро на підтримку України. Він вважає, що "можна сміливо припустити, що за весь рік буде більша, ніж минулого року".

"Звичайно, я не можу нічого розголошувати про декларацію саміту, але ми можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому", - заявив генсек НАТО.