"Мы строим мост в НАТО": Рютте о будущем Украины в Альянсе

По его словам, приближается важный саммит, "в том числе важные решения по Украине, которые действительно опираются на Вашингтон, где проходил прошлогодний саммит".

"Перед началом саммита, где будут приняты важные решения по Украине, стоит отметить, что он базируется на результатах прошлогоднего саммита в Вашингтоне, где был определен необратимый путь Украины в НАТО. Мы сейчас строим этот мост", - сказал Рютте.

Он также напомнил, что о том, что европейские и канадские союзники пообещали выделить более 35 миллиардов евро на поддержку Украины. Он считает, что "можно смело предположить, что за весь год будет больше, чем в прошлом году".

"Конечно, я не могу ничего разглашать о декларации саммита, но мы можем с уверенностью предположить, что в декларации саммита будет важная речь об Украине и о поддержке Украины, в том числе и финансовой, в будущем", - заявил генсек НАТО.