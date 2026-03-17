"Ми не боїмося". Зеленський відповів на погрози з боку Ірану

Відповідаючи на запитання про погрози Ірану Україні через підтримку країн Затоки, Зеленський підкреслив, що це вже не перша заява з боку Тегерану щодо України.

"Нічого нового. За останні чотири роки я чув багато різних заяв. Для нас важливо, що Сполучені Штати та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами дронів. Вони звернулися до нас по експертизу у сфері протиповітряної оборони", - заявив президент України.

За словами глави держави, протиповітряна оборона – це не про наступальні спроможності. Саме тому Україна готова допомогти із цією експертизою та оборонними системами.

"Ми не боїмося подібних заяв. Ми чуємо такі заяви щодня протягом останніх чотирьох років – точніше, 12 років. Для нас це не новина", - підкреслив Зеленський.