Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити війну в Україні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми не бачимо бажання у Китаю закінчити цю війну. Я цього не відчуваю. Повністю не зацікавлені. Я не знаю, чому", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі ми можемо бути "експертами", і можемо сказати, що це через економіку, чи це через історію, але ми дійсно цього не знаємо".

"Ми бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені цією війною. І саме тому я вважаю, що Трамп той, хто може докорінно змінити цю ситуацію", - зазначив президент.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. За словами американського лідера, вони досягли прогресу з питання досягнення миру між РФ і Україною.

Трамп також заявляв, що Сі Цзіньпін налаштований на завершення війни в Україні та готовий сприяти цьому.

Зазначимо, США вже не вперше активно наполягають на тому, щоб країни G7 ввели тарифи до 100% проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. В тому числі США тиснуть на Європейський Союз, щоб в новому санкційному пакеті були прописані обмеження та мита проти Пекіна та Нью-Делі.

