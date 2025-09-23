Мы не видим желания со стороны Китая закончить войну в Украине, - Зеленский

"Мы не видим желания у Китая закончить эту войну. Я этого не чувствую. Полностью не заинтересованы. Я не знаю, почему", - сказал Зеленский.

По его словам, "все мы можем быть "экспертами", и можем сказать, что это из-за экономики, или это из-за истории, но мы действительно этого не знаем".

"Мы видим и чувствуем, что они не заинтересованы этой войной. И именно поэтому я считаю, что Трамп тот, кто может в корне изменить эту ситуацию", - отметил президент.