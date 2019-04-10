У МФО є претензії до постанови Кабміну щодо ціни газу

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Документ суперечить нормативній базі і може виявитися нелегітимним

У представництвах міжнародних фінансових організацій (МФО) в Києві є претензії до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня №293, яким змінюються правила формування ціни на газ. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прем'єрський спектакль: як рішення Кабміну про ціну на газ може ускладнити переговори з МВФ".

За словами співбесідників РБК-Україна у МФО, прийняте урядом рішення суперечить положенням чинного постанови про ПСО №867.

"Кабмін ухвалив нелегітимний документ. У ньому немає посилань до 867-го постанови. Створено якийсь окремий паралельний механізм формування ціни на газ, який не скасовує спеціальних обов'язків, але робить їх виконання "Нафтогазом" неможливим", - заявило високопоставлене джерело в одній з міжнародних організацій.

Як стало відомо РБК-Україна, донорів, а також основного кредитора - МВФ - уряд ознайомив з одним варіантом постанови, а потім без попередження офіційно оприлюднив інший.

Зокрема, у першому варіанті нічого не говорилося про зобов'язання "Нафтогазу" забезпечувати облгази паливом для побутових потреб населення. В остаточному варіанті з'явилися зобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для потреб населення за фіксованою ціною газопостачальним компаніям.

Як відомо, зараз "Нафтогаз України" не може продавати паливо побутовим абонентам безпосередньо, а лише через газорозподільні компанії. Левову частку ринку постачання контролює Group DF олігарха Дмитра Фірташа. НАК неодноразово звертався до уряду з проханням усунути "необґрунтовану монополію" цієї компанії і дозволити "Нафтогазу" створити конкуренцію "газзбутам" у сегменті постачання газу українцям.

Нагадаємо, 3 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє НАК "Нафтогаз України" з 1 квітня знизити встановлювати ціни на газ для населення нижче 8,55 грн за кубометр.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману лист, в якому пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися від режиму ПСО і лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.