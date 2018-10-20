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МФО готовят обращение к Гройсману из-за затягивания с корпоратизацией "Укрэнерго"

Новости » Политика    20.10.2018 - 10:28
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк планируют выступить с консолидированной позицией

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк готовят обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману из-за затягивания с корпоратизацией "Укрэнерго". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Энергетика раздора: Как Кабмин препятствует реформам в госкомпании "Укрэнерго".

По информации издания, ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк намерены подготовить обращение к премьеру Гройсману и выступить с консолидированной позицией.

"Цена такого подковерного решения для Украины может быть в том, что международные банки перестанут выдавать кредиты, и Еврокомиссия не согласует выделение транша макрофинансовой помощи", - пояснил РБК-Украина собеседник в представительстве одной из международных организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Комиссия по реорганизации "Укрэнерго" будет разбираться в работе компании из-за ряда нарушений. Компания переоценила стоимость необоротных активов "нарушила условия методики оценки имущества, некачественно и несвоевременно готовила документы".

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что оценка имущества ГП "НЭК "Укрэнерго" может завершиться до февраля 2019 года.

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