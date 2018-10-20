Энергетика раздора: Как Кабмин препятствует реформам в госкомпании "Укрэнерго"

Игорь Насалик и Владимир Гройсман не готовы лишиться контроля над "Укрэнерго"

Правительство Владимира Гройсмана, не взирая на заявленную реформу госкомпаний, не оставляет попыток установить "ручной" контроль над госпредприятиями. После громких скандалов и затягивания с внедрением корпоративного управления в НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрзализныця", теперь чиновники занялись НЭК "Укрэнерго". Министерство энергетики и угольной промышленности заблокировало компании корпоратизацию, а утверждённый Кабмином наблюдательный совет госпредприятия до сих пор не может начать работу. Профильное министерство при этом решило забрать у топ-менеджмента "Укрэнерго" полномочия по управлению компанией, передав его созданной ведомством комиссии. Подробности – в материале РБК-Украина.

Министерство энергетики и угольной промышленности решило делегировать "полномочия по управлению текущей деятельностью ГП "Укрэнерго"" Комиссии по реорганизации этой госкомпании из унитарного предприятия в акционерное общество. Эту Комиссию возглавляет недавно назначенный на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк. Это фактически означает, что оперативное управление оператором магистральных сетей и Объединенной энергосистемы планируется передать чиновнику Минэнергоугля, отстранив при этом от принятия решений действующий топ-менеджмент компании.

Почему "Укрэнерго" должно стать акционерным обществом?

Корпоратизация унитарного госпредприятия НЭК "Укрэнерго" предусмотрена ст. 31 закона "О рынке электроэнергии". В документе указывается, что оператор системы передачи электроэнергии должен быть акционерным обществом. Соответствующее решение Кабмин одобрил еще в ноябре прошлого года, разрешив преобразовать "Укрэнерго" в акционерное общество, 100% акций которого будут по-прежнему принадлежать государству.

Кроме того, несколько условий для получения Украиной одного миллиарда евро макрофинансовой помощи ЕС в этом году, помимо сотрудничества с МВФ, касаются работы оператора энергосистемы. Одно из них - управление "Укрэнерго" независимым наблюдательным советом, другое - "существенный прогресс в подготовке "Укрэнерго" к сертификации в качестве независимого оператора". Такую сертификацию "Укрэнерго" может получить только после корпоратизации и внедрения набсовета. Ее еще предстоит подтвердить в Секретариате Энергосообщества ЕС.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик 19 октября подписал приказ о назначении членов набсовета "Укрэнерго". Хотя Кабмин утвердил его состав еще в начале месяца. "Министр, с одной стороны понимает, что при набсовете с большинством независимых членов, он не сможет влиять на работу компании, поэтому затянул с подписанием приказа. Но тянуть больше некуда. Ему уже сегодня премьер в обязательном порядке сказал подписать", - сообщил изданию источник в Кабмине, знакомый с ситуацией.

Внедрение корпоративного управления в "Укрэнерго" стартовало еще в январе этого года. Только к августу номинационный комитет при Минэкономразвития утвердил кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета. А вот за позиции директоров набсовета, представляющих интересы государства, началась борьба.

По информации РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман сначала предлагал назначить членом набсовета экс-руководителя "Укрэнерго" Константина Ущаповского. В отрасли его связывают с бывшим министром энергетики Юрием Проданом и экс-главой "Киевэнерго" Сергеем Сердюком. Затем – бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и вице-президента "Укртрансгаза" Валерия Ноздрина. Их называют людьми из орбиты "серого кардинала" "Народного фронта" Николая Мартыненко.

"Минэнергоугля также пыталось "продавить" свою кандидатуру - человека Игоря Насалика и бывшего замминистра энергетики Галину Карп, потом еще одного замминистра – Наталью Бойко. Все эти кандидатуры номинационному комитету не понравились и были отклонены, а Бойко даже не выносили на комитет – ее "срезал" Владимир Кистион", - рассказал изданию собеседник, знакомый с процессом формирования набсовета "Укрэнерго".

Именно вице-премьеру Владимиру Кистиону удалось в итоге "продвинуть в набсовет "Укрэнерго" своих людей", пояснил собеседник. В частности, от государства в него вошли советник Кистиона - Александр Поплавский, заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир (ориентируется на министра Кабмина Александра Саенко) и госсекретарь Минэнергоугля Максим Немчинов.

Почему корпоратизация "Укрэнерго" заблокирована?

В четверг Минэнергоугля сообщило, что Комиссия ведомства не утвердила акт оценки имущества госкомпании "из-за существенных разногласий и недостатков" в документах, предоставленных "Укрэнерго". Комиссия назначила новую дату оценки имущества госкомпании – на 31 октября. "В соответствии с требованиями законодательства, принято решение о переходе полномочий по управлению ГП "НЭК "Укрэнерго"" к главе Комиссии (замминистра энергетики Михаилу Близнюку, - ред.) с целью качественного завершения процесса реорганизации этого предприятия", - говорится в заявлении.

Игорь Насалик объяснил РБК-Украина, что такое решение не противоречит законодательству и принято в соответствии с нормами ст. 105 Гражданского кодекса. Она говорит о возможности передавать управление делами комиссиям по реорганизации и ликвидации предприятий. В то же время, положения Гражданского кодекса противоречат ст. 74 Хозяйственного кодекса и постановлению правительства №802 от 29 августа 2012 года, в которых указано, что на комиссию возлагается лишь "организационное обеспечение процесса преобразования предприятия".

В протоколе заседания Комиссии по реорганизации "Укрэнерго" от 18 октября, копией которого располагает РБК-Украина, указано, что компания переоценила стоимость своих необоротных активов и "нарушила условия методики оценки имущества, некачественно и несвоевременно готовила документы".

""Укрэнерго" подала два разных баланса с оценкой имущества в Комиссию. Разница составила 32 миллиарда гривен. Это – уголовная ответственность. Нужно разобраться в том, что происходит на предприятии на самом деле. Поэтому Комиссия по реорганизации НЭК будет непосредственно вникать в работу госкомпании", - пояснил РБК-Украина источник в Минэнергоугля, уточнив, что пока в ведомстве не намерены отстранять от должности главу "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

В НЭК происходящее считают "сознательным препятствованием корпоратизации и процессу внедрения рынка электроэнергии в стране со стороны Комиссии по реорганизации госпредприятия". В официальном заявлении компания сообщила, что "Укрэнерго" "выполнило все законодательные и методические требования по корпоратизации". В частности, проведена инвентаризация и оценка имущества независимым аудитором, получено одобрение Фонда госимущества, проведен аудит баланса.

Что происходит на самом деле?

Правительство с одной стороны декларирует реформы госпредприятий, с другой – всячески этому препятствует. Передача крупнейших госкомпаний независимым набсоветам не выгодна чиновникам. Они теряют возможность стратегического управления, не могут влиять на формирование финпланов предприятий, не могут назначать и снимать менеджмент.

"Укрэнерго" – не единственная компания, над которой правительство пытается сохранить полный контроль. В сентябре 2016 года Минэкономразвития приняло единоличное решение с переподчинением "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" – "Укртрансгаз" - напрямую своему ведомству и внесло соответствующие изменения в устав компании.

Этот шаг не был согласован ни с набсоветом НАКа, ни с топ-менеджментом компании, ни с европейскими партнерами и донорами. Последние сыграли значительную роль в том, чтобы это решение было отменено. Премьер Владимир Гройсман, воспользовавшись ситуацией, переподчинил НАК напрямую правительству. Но работать с набсоветом НАКа так и не смог.

Через год – в сентябре 2017 года – сразу три независимых директора набсовета "Нафтогаза" уволились из-за того, что "украинское правительство блокирует процесс реформ в газовом секторе". Премьеру тогда пришлось отвечать на неприятные вопросы международных финансовых организаций, предоставляющих НАКу кредиты на закупку и закачку газа. В итоге уже в ноябре прошлого года Гройсману пришлось утвердить новый состав наблюдательного совета.

Не торопились в правительстве и с корпоративным управлением ПАО "Укрзализныця". Еще в апреле 2017 года тогдашний глава набсовета и нынешний глава правления УЗ Евгений Кравцов допускал его перезагрузку до конца лета. Причина – все его директора были госчиновниками. К тому же УЗ была в шорт-листе госкомпаний Минэкономразвития, которым планировалось создание набсоветов с независимыми членами. Процесс затянулся более чем на год. И только в июне этого года Кабмин утвердил набсовет компании. Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который не был согласен с действиями тогдашнего руководителя УЗ Войцеха Балчуна, утратил контроль над УЗ. Владимир Гройсман, наоборот, получил - поскольку традиционно принял решение переподчинить госкомпанию напрямую правительству.

Международные доноры ситуацию с "Укрэнерго" неофициально трактуют как "своеобразное рейдерство" на уровне государства. "Это как было в случае с "Нафтогазом" – вроде и собственник не изменился, но свои позиции и влияние на компанию попытался укрепить. В случае с "Укрэнерго" мы видим почти то же самое. Министерство энергетики непонятными с юридической точки зрения протокольными решениями пытается усилить давление на топ-менеджмент компании и оттянуть процесс корпоратизации", - поделился с РБК-Украина высокопоставленный собеседник в одном из МФО, работающих в Украине.

По информации издания, ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк намерены подготовить обращение к премьеру Гройсману и выступить с консолидированной позицией. "Цена такого подковерного решения для Украины может быть в том, что международные банки перестанут выдавать кредиты, и Еврокомиссия не согласует выделение транша макрофинансовой помощи", - пояснил РБК-Украина собеседник в представительстве одной из международных организаций.

Высокопоставленный источник издания в Кабмине сообщил, что Владимир Гройсман пока занял "выжидательную позицию". По словам собеседника, премьер намерен провести совещание о дальнейшей судьбе "Укрэнерго". И в правительстве, и в энергетической отрасли говорят, что "происходит передел сфер влияния", и "Гройсман уже пообещал очень высокопоставленным людям, что именно Михаил Близнюк возьмет под контроль "Укрэнерго"".

Кто такой Михаил Близнюк?

Большинство опрошенных участников энергетического рынка о персоне Михаила Близнюка ничего не слышало. Судя по биографии, он тесно связан с бывшим замминистра энергетики Игорем Прокопивым - оба выходцы из Прикарпатского региона.

В начале 2000-ых годов там строил свою бизнес-империю олигарх Олег Бахматюк. Его партнёрами были ныне покойный Игорь Еремеев и пятый глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Ивченко. В 2003 году Прокопив и Близнюк возглавили два крупных предприятия Бахматюка: Ивано-Франковский мясной и Прикарпатский мебельный комбинаты.

В конце того же года Прокопив перешёл в газовую сферу, а директором мясокомбината стал Близнюк. В 2006 году Бахматюк получил контрольный пакет акций в пяти облгазах. Прокопив и Близнюк на тот момент возглавляли филиалы его ОАО "Ивано-Франковскгаз". Через год газовый бизнес Бахматюка перешёл под контроль Дмитрия Фирташа.

Игорь Прокопив стал депутатом Ивано-Франковского горсовета и возглавил местную ячейку "Фронту змин" Арсения Яценюка. После прихода последнего в премьерское кресло он стал зампредом "Нафтогаза".

В августе 2014 года Яценюк, Александр Турчинов, Арсен Аваков и Андрей Парубий создают "Народный фронт". Прокопив переходит в эту партию и получает должность главы "Укртрансгаза" (УТГ). Кресло заместителя отходит Михаилу Близнюку, его зона ответственности - госзакупки. Здесь он проработал два года.

Весной 2016 года правительство Арсения Яценюка ушло в отставку, из УТГ уволился и Близнюк. Официально: по собственному желанию, неофициально - якобы из-за уголовного дела за махинации на тендерах.

В период 2015-2016 годов УТГ заказал для своих филиалов – "Черкассытрансгаз", "Киевтрансгаз" и "Прикарпаттрансгаз" - ремонт пунктов измерения расходов газа. На тендере все лоты выиграла компания "Гленц". Всего ей заплатили 219,5 миллионов гривен.

Другой участник тендера подал заявление о махинациях. Якобы на каждом лоте переплата составила 35-45%. Прокуратура открыла производство, однако это единственное решение по этому делу в судебном реестре. Зато "Гленц" заинтересовалась фискальная служба. По версии следствия, полученные от УТГ деньги компания выводила на фиктивные фирмы. Дело открыто по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".

Игорь Прокопив тем временем вступил в открытую стадию войны с руководством НАК “Нафтогаз Украины”. В результате, УТГ перешёл под контроль Министерства экономического развития, 17 марта 2017-го года Прокопив был уволен из компании. Через месяц он уже оказался на должности заместителя министра энергетики Игоря Насалика. На этой должности продержался почти год и ушёл в политику - готовиться к выборам 2019-го года.

На его место была предложена кандидатура Михаила Близнюка. По информации РБК-Украина, назначению активно сопротивлялся профильный вице-премьер Владимир Кистион. "Близнюка не пропускал Кистион полгода. Пока Аваков не решил напрямую с премьером", - говорит источник на энергетическом рынке.

После затяжных переговоров Близнюк таки получил свою должность. Кабинет министров утвердил его кандидатуру 14 сентября. В первые дни после назначения его называли креатурой одного из спонсоров "Народного фронта" Николая Мартыненко. В окружении экс-депутата от Близнюка открестились. Мол, планы на "своего замминистра" были, но им должен был стать Владимир Евдокимов.

"Близнюк хотел контролировать “Энергоатом”, но не дотянулся. Он гастролер, чисто перед выборами зашёл денег заработать. Только министерство развалено, а в отрасли воровать уже почти нечего", – объяснил собеседник.

В конце сентября Игорь Насалик фактически поделил министерство "на двоих". Приказ №497 от 28 сентября 2018 года закрепляет за руководством новые полномочия. Насалик теперь курирует департамент атомно-промышленного комплекса, а Близнюк – управление нефтегазового комплекса и департамент электроэнергетики.

"В первые дни, когда Близнюка назначили, он позвал всех руководителей отраслевых госпредприятий. Откуда-то взял номера и позвал всех знакомиться. Говорил: "ложитесь" под меня, мне дадут все полномочия, будем работать", - рассказал влиятельный нардеп, знакомый с ситуацией.

Есть еще один интересный момент, который характеризует отношение нового замминистра к своей должности. В декларации Близнюк указал 33,4% акций в компании “Альфа-энергия”. По данным аналитической базы Youcontrol, он до сих пор находится в списке учредителей компании. Летом 2018-го года она достроила и ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) “Чернелица”. 28 августа НРКЭКУ установила компании “зелёный тариф” – 15,03 евроцента за 1 кВт*ч.

На языке юристов эта ситуация называется потенциальный конфликт интересов. Статья 8 закона о госслужбе гласит: “государственный служащий обязан предотвращать возникновение реального, потенциального конфликта интересов при прохождении государственной службы”. За это предусмотрена дисциплинарная ответственность, а вот если Близнюк использует свои полномочия, чтобы помочь принадлежащей ему компании – уже уголовная.