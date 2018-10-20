Комиссия по реорганизации будет разбираться в работе "Укрэнерго" - источник

Фото: "Укрэнерго" (УНИАН)

Компания переоценила стоимость необоротных активов, "нарушила условия методики оценки имущества, некачественно и несвоевременно готовила документы"

Комиссия по реорганизации "Укрэнерго" будет разбираться в работе компании из-за ряда нарушений. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Энергетика раздора: Как Кабмин препятствует реформам в госкомпании "Укрэнерго".

В протоколе заседания Комиссии по реорганизации "Укрэнерго" от 18 октября, копией которого располагает РБК-Украина, говорится, что компания переоценила стоимость необоротных активов "нарушила условия методики оценки имущества, некачественно и несвоевременно готовила документы".

""Укрэнерго" подала два разных баланса с оценкой имущества в Комиссию. Разница составила 32 миллиарда гривен. Это - уголовная ответственность. Нужно разобраться в том, что происходит на предприятии на самом деле. Поэтому Комиссия по реорганизации НЭК будет непосредственно вникать в работу госкомпании", - пояснил РБК-Украина источник в Минэнергоугля.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что оценка имущества ГП "НЭК "Укрэнерго" может завершиться до февраля 2019 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Насалик подписал приказ о назначении членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".