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МФО готують звернення до Гройсмана через затягування корпоратизації "Укренерго"

Новини » Політика    20.10.2018 - 10:28
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

ЄБРР, ЄІБ та Світовий банк планують виступити з консолідованою позицією

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Світовий банк готують звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана через затягування корпоратизації "Укренерго". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Енергетика розбрату: Як Кабмін перешкоджає реформам в держкомпанії "Укренерго".

За інформацією видання, ЄБРР, ЄІБ і Світовий банк мають намір підготувати звернення до прем'єра Гройсмана і виступити з консолідованою позицією.

"Ціна такого підкилимного рішення для України може бути в тому, що міжнародні банки перестануть видавати кредити, і Єврокомісія не погодить виділення траншу макрофінансової допомоги", - пояснив РБК-Україна співрозмовник у представництві однієї з міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комісія з реорганізації "Укренерго" буде розбиратися в роботі компанії через низку порушень. Компанія переоцінила вартість необоротних активів "порушила умови методики оцінки майна, неякісно та несвоєчасно готувала документи".

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що оцінка майна ДП "НЕК "Укренерго" може завершитися до лютого 2019 року.

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