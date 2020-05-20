Готовы только 6 областей: Зеленский объяснил, почему не запускают межобластной транспорт

Президент Владимир Зеленский заявил, что межобластной транспорт в Украине пока не могут обеспечить. К этому не готовы 6 областей.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Зеленский отметил, что к этому готовы области, где идет снижение заболеваемости.

"Между областями транспорт мы пока не можем обеспечить. Только 6 областей готовы к этому, где идет снижение заболеваемости", - заявил Зеленский.

Напомним, столица Украины готовится возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.

Вместе с тем, Киев не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте.

До этого санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.