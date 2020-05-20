Открытие метро, садиков и запуск транспорта: что сегодня рассмотрит Кабмин

Фото: здание Кабинета министров (РБК-Украина)

Кабмин рассмотрит открытие метрополитена с 25 мая

Сегодня, 20 мая, состоится заседание Кабинета министров. На заседании примут решение относительно дальнейшего ослабления карантина.

Об этом говорится в повестке дня правительства.

Заседание начнется в 14 часов. Кабмин рассмотрит вопрос восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, отелей (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 м.кв).

В то же время правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это будет позволять эпидемическая ситуация.

Напомним, в рамках ослабление карантина Министерство здравоохранения подготовило рекомендации по восстановлению работы общественного транспорта.

Также Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ), а также работы учреждений дошкольного образования.

Автор: Анастасия Рокитна