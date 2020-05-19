Кличко рассказал, вырастут ли тарифы на проезд в транспорте Киева после карантина

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко намерен обращаться в АМКУ, если частные перевозчики повысят цены

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевская власть будет обращаться в Антимонопольный комитет Украины, если перевозчики будут повышать цену. В Киеве будут постепенно вытеснять маршрутные такси современным коммунальным транспортом.

Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, коммунальному общественному транспорту повышать стоимость проезда город не планирует.

"Если частные перевозчики попытаются необоснованно с потолка формировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет. Мы делаем все, чтобы постепенно вытеснить маршрутки современным коммунальным транспортом", - заявил он.

Напомним, в Киеве запустили дополнительный транспорт во вторник, 19 мая. К подвижному составу добавили три новых автобусных маршрута - №37, №42, №104.

РБК-Украина ранее сообщало, что стоимость проезда в такси существенно выросла за прошлую неделю в связи с ослаблением карантина, которое не распространялось на работу общественного транспорта.

Автор: Андрей Козловский