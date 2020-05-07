Международный туризм из-за коронакризиса может упасть до 80%, - UNWTO

В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число туристов в мире может снизиться на 60-80%. Об этом говорится в отчете Всемирной организации туризма (UNWTO).

Согласно последним данным, пандемия уже привела к падению числа международных туристов на 22% в первом квартале 2020 года. Из-за тотального закрытия границ и аэропортов в марте число путешественников резко сократилось на 57%. Предварительно за первые три месяца туристическая отрасль потеряла 80 млрд долларов.

Фото: данные за март 2020 года (unwto.org)

Всемирная организация туризма выделила три возможных сценария развития ситуации в туристической сфере:

Сценарий №1 (-58% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля ;

Сценарий №2 (-70% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале сентября ;

Сценарий №3 (-78% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки лишь в начале декабря.

Напомним, одним из первых, кто заявил о возобновлении международных перелетов на фоне пандемии, был лоукостер Wizz Air. С 1 мая самолеты авиакомпании начали летать по 20 направлениям. Вчера о планах возобновить осуществление международных рейсов сообщили в Turkish Airlines.

В Украине возобновления международных пассажирских перелетов этим летом пока не планируется. Тем не менее, внутреннее авиасообщение все же частично запустят.