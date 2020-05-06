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Кулеба о восстановлении авиасообщения: "как было прежде - не будет"

Новости » Политика     06.05.2020 - 11:00
Кулеба о восстановлении авиасообщения: "как было прежде - не будет"
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба сообщил, что много стран размышляют, как разрешить ситуацию с авиасообщением

В Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение уже летом, однако так как было прежде - не будет. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба отметил, что сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".

"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - сказал Кулеба.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии коронавируса авиация вернется к докризисному режиму через два года.

Он говорил, что запуск авиасообщения с другими странами будет зависеть также от того, как будет решен вопрос международного сообщения.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая. Часть авиакомпаний столкнулась с техническим банкротством еще до середины марта, поскольку их денежные резервы быстро истощились из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на перелеты.

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Новости Украины Дмитрий Кулебаавиасообщение
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