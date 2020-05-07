Міжнародний туризм через коронакризу може впасти до 80%, - UNWTO

У 2020 році через кризу, викликану пандемією коронавірусу, число туристів у світі може знизитися на 60-80%. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації туризму (UNWTO).

Згідно з останніми даними, пандемія вже призвела до падіння числа міжнародних туристів на 22% у першому кварталі 2020 року. Через тотальне закриття кордонів і аеропортів у березні число мандрівників різко скоротилося на 57%. Попередньо за перші три місяці туристична галузь втратила 80 млрд доларів.

Фото: дані за березень 2020 року (unwto.org)

Всесвітня організація туризму виділила три можливих сценарії розвитку ситуації в туристичній сфері:

Сценарій №1 (-58% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і послабленні обмежень на поїздки на початку липня ;

Сценарій №2 (-70% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і послабленні обмежень на поїздки на початку вересня ;

Сценарій №3 (-78% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і послабленні обмежень на поїздки тільки на початку грудня.

Нагадаємо, одним з перших, хто заявив про відновлення міжнародних перельотів на тлі пандемії, був лоукостер Wizz Air. З 1 травня літаки авіакомпанії почали літати за 20 напрямками. Вчора про плани відновити здійснення міжнародних рейсів повідомили в Turkish Airlines.

В Україні відновлення міжнародних пасажирських перельотів цього літа поки не планується. Тим не менш, внутрішнє авіасполучення все ж частково запустять.