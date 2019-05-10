Международный трибунал начал слушания по делу украинских моряков в РФ

В пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву проводит слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Об этом говорится на сайте ведомства.

От Украины выступает заместитель главы МИД Елена Зеркаль и профессора по международному праву. Зеркаль рассказала о захвате ФСБ РФ украинских кораблей и их экипажей в Азовском море 25 ноября 2018 года.

"Спор между сторонами касается незаконного и продолжающегося захвата и задержания Российской Федерацией украинских военных кораблей" Бердянск "и" Никополь ", а также украинского военно-морского судна" Яны Капу "25 ноября 2018 в Черном море. Задержанные были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву ", - заявила Зеркаль.

Мероприятие состоится в главном зале суда и является открытым. Слушания продлятся три часа. Есть онлайн-трансляция события.

Российский адвокат Илья Новиков написал в Twitter, что украинское ходатайство будет заслушано в отсутствии государства-ответчика.

В зале судебного заседания присутствуют заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, вице-адмирал Андрей Тарасов, заместитель командующего и начальника штаба ВМС Украины, адвокаты украинской стороны профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювенин.

В свою очередь Зеркаль отметила, что решение Российской Федерации не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины.

"Поскольку российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с президентом Трибунала 23 апреля 2019. Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование", - заявила она.

Ранее РБК-Украина писало, что со стороны РФ никого не будет, потому что российская сторона отказалась участвовать в слушании Трибунала по украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.

В свою очередь, МИД Украины выражает решительный протест России из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией.

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рассказал об обмена пленными между Украиной и РФ по принципу "всех на всех".