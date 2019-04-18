ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина выражает протест РФ из-за ареста украинских моряков

Новости » Политика    18.04.2019 - 16:32
Украина выражает протест РФ из-за ареста украинских моряков
Фото: здание МИД (РБК-Украина)

Украина требует от российской стороны немедленно предоставить медицинские документы о состоянии здоровья

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест РФ из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией. Об этом сообщает пресс-служба МЗС.

Украина требует от российской стороны немедленно предоставить медицинские документы о состоянии здоровья и ходе лечения раненых во время вооруженного захвата Россией украинских военнослужащих, освободить их из-под стражи и позволить им вернуться в Украину.

"РФ снова прибегла к закрытому режиму судебного заседания, чем подтвердила предыдущие оценки о своем полном осознании незаконности судебного процесса и о попытке скрыть вопиющие факты нарушения норм международного права, а именно Конвенции ООН по морскому праву, устанавливающей иммунитет военных кораблей и членов их экипажей, Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года", - говорится в заявлении МИД

Напомним, что вчера суд РФ продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

Также Украина подала иск против Российской Федерации к Международному Трибуналу относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру увольнения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.

РФ должна немедленно отпустить украинских моряков, - посольство США Адвокаты обжалуют продление ареста в РФ украинским морякам
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины МИД Украиныморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь