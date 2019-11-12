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Международный суд ООН рассмотрит по существу дело "Украина против России" в 2020

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К декабрю 2020 года Россия должна подать большой объем документов в суд

Международный суд ООН должен начать рассмотрение по существу дела "Украина против России" о нарушении двух конвенций в 2020 году. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, согласно практике Международного суда ООН, к декабрю 2020 года Российская Федерация должна подать большой объем документов в суд.

"После этого суд должен предоставить нам право на изучение, на реакцию на эти документы. Как правило, это три-четыре месяца", - сказала она.

Также она добавила, что решение суда ожидается не ранее 2022 года.

"После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции Российской Федерации на нашу реакцию, и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - подчеркнула она.

Также она отметила, что дело по существу будет слушаться в 2022 году, а точную дату определит суд.

"Он должен изучить доказательства всех дел, все тома, и после этого они, в принципе, выходят уже на слушания с пониманием того, что они хотят дополнительно выразить от сторон, то есть, у них уже есть какое-то видение, каким может быть решение, и уже стороны во время устных слушаний добавляют интересующую суд информацию, или раскрывают ее еще дополнительно", - заявила она.

Напомним, Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.

Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Позже Зеркаль опубликовала результативное решение Международного суда по делу "Украина против России". Она отметила, что суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины.

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