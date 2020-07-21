Международный суд ООН продлил России срок подачи ответа на иск Украины

Международный суд ООН продлил на четыре месяца срок подачи Российской Федерации ответа на иск "Украина против России". Причиной такого решение стала пандемия COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что подачу судебного иска продлили с 8 декабря текущего года до 8 апреля 2021 года.

При этом отмечается, что 8 июня Россия попросила суд продлить срок подачи контрмеморандума на год, "объясняя, что ограничения из-за пандемии COVID-19 привели к трудностям и связанным с этим задержкам в подготовке".

В свою очередь, Украина в письме от 22 июня выступила против продления срока подачи документа Россией.

Отметим, что Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Напомним, ранее Елена Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму.

Кроме того, Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.