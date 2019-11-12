Россия будет отвечать по каждому пункту обвинения в деле "Украина против РФ", - Зеркаль

Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Зеркаль отметила, что суд пришел к выводу не допустить попыток РФ уклониться от ответственности

Российская Федерация будет отвечать в Гаагском суде по обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в Крыму. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также Зеркаль отметила, что это уже вторая победа Украины в текущем году.

"Мы одержали победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян. Это поле международного права и дипломатии... В этом году это уже вторая наша победа", - заявила Зеркаль.

По ее словам, суд пришел к выводу, о котором украинская сторона его просила - не допустить попыток России уклониться от ответственности.

"Россия должна будет отвечать по каждому пункту обвинения, поданному украинской стороной. Конечно, Россия может вернуться к своей обычной практике и "правовой гимнастике", - заявила она.

Также она отметила, что украинская сторона просит установить факт нарушения и компенсировать все убытки.



"Мы просим суд установить нарушения, прекратить их и компенсировать все убытки. Наше моральное обязательство довести, что Россия виновата в крушении MH17, в поставках оружия, благодаря которому были совершены террористические акты в Мариуполе, Краматорске, Харькове", - отметила Зеркаль.

Также она добавила, что надеется, что дело будет доведено до конца, а виновные понесут ответственность.

Напомним, Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.

Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.