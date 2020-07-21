Міжнародний суд ООН продовжив Росії термін подачі відповіді на позов України

Міжнародний суд ООН продовжив на чотири місяці термін подачі Російської Федерації відповіді на позов "Україна проти Росії". Причиною такого рішення стала пандемія COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Наголошується, що подачу судового позову продовжили з 8 грудня поточного року до 8 квітня 2021 року.

При цьому зазначається, що 8 червня Росія попросила суд продовжити строк подання контрмеморандуму на рік, "пояснюючи, що обмеження з-за пандемії COVID-19 призвели до труднощів і пов'язаних із цим затримок у підготовці".

У свою чергу, Україна у листі від 22 червня виступила проти продовження терміну подання документа Росією.

Зазначимо, що Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, раніше Олена Зеркаль заявляла, що Росія буде відповідати в Гаазькому суді за всіма звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму.

Крім того, Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.