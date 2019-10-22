Международный суд ООН назвал дату оглашения решения по делу Украины против РФ

Международный суд ООН 8 ноября огласит решение, имеет ли он юрисдикцию рассматривать межгосударственный спор относительно применения и толкования двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Объявление решение состоится на открытом судебном заседании 8 ноября в 16:00 по Киеву.

Напомним, в прошлом году Украина подала свой Меморандум в Международный суд ООН, который документально подтверждает серьезные нарушения международного права Российской Федерацией и финансирование ею терроризма. Меморандум вместе с многочисленными доказательствами доказывает, что РФ нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма ("Конвенция о финансировании терроризма") и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Поданный в Международный суд ООН меморандум в отношении Российской Федерации содержит факты и доказательства, на которых основывается иск против РФ. Также отмечалось, что рассмотрение дела Украины против РФ в Гааге продлится несколько лет.

Кроме того, Украина передала свои письменные замечания и позицию Международного Суда ООН в ответ на возражения Российской Федерации по поводу отсутствия у Суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.