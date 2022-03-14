ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 21:10
Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня Фото: Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня (https://twitter.com/CIJ_ICJ)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний суд в Гаазі готовий прийняти рішення щодо справи України проти Росії. Рішення очікується вже 16 березня о 17:00 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міжнародного суду.

Відкрите засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом у Палаці миру в Гаазі.

Варто додати, що Україна подала офіційну скаргу до Міжнародного суду ООН в Гаазі 27 березня.

Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Фото: Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня (https://twitter.com/CIJ_ICJ)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, президента Російської Федерації Володимира Путіна можуть судити в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Також видання писало про вимоги України до Росії у Міжнародному Суді ООН в Гаазі.

Війна Росії проти України триває дев'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гаага Міжнародний суд ООН
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну