Война в Украине не должна превратится в войну НАТО с РФ, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины не должна превратиться в войну Североатлантического Альянса с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
При этом он добавил, что мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы положить конец войне России против Украины.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне. Я ценю инициативы Турции. Президент Путин должен положить конец этой войне и полностью вывести свои войска с Украины. Эта война не должна выйти за пределы Украины. Здесь тоже есть диалог", - заявил он.
Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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