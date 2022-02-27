Украина направила в Гаагу иск против России

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально подала иск на Россию в Международный суд ООН в Гааге. Украина требует, чтобы руководство России привлекли к ответственности за войну против украинского народа .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", - заявил президент.

Зеленский отметил, что украинская сторона попросила трибунал немедленно дать приказ России прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе.