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Украина направила в Гаагу иск против России

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 12:59
Украина направила в Гаагу иск против России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально подала иск на Россию в Международный суд ООН в Гааге. Украина требует, чтобы руководство России привлекли к ответственности за войну против украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", - заявил президент.

Зеленский отметил, что украинская сторона попросила трибунал немедленно дать приказ России прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе.

Напомним, сегодня утром в своем обращении Зеленский заявил, что российские обстрелы украинских городов тянут на международный трибунал.

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