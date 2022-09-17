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Международный союз биатлонистов выбрал хозяина ЧМ-2027: кто примет турнир

Фото: Сборная Украины на Олимпиаде-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Делегата очередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) определилась с местом проведения чемпионата мира 2027 года. Соревнования пройдут в Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

15-й конгресс IBU в австрийском Зальцбурге впервые предоставил Эстонии право на проведение биатлонного чемпионата мира. Поселок Отепяе на юге страны – центр зимнего туризма.

Функционеры предпочли Отепяэ финскому Контиолахте. В прошлом году эстонская "зимняя столица" впервые приняла этап Кубка мира по биатлону. В календаре сезона 2022/23 Отепяэ не попал. Новая кампания начнется в конце ноября как раз в Контиолахте.

Кроме того, конгресс Международного союза биатлонистов принял и ряд других решений. В частности, делегаты поддержали решение исполкома IBU о бессрочном отстранении РФ и Беларуси от соревнований из-за молчаливой поддержки агрессии против Украины.

Ранее появился финальный вариант календаря биатлонного Кубка мира на предстоящие полгода. Всего в сезоне будет 10 этапов. Седьмой этап в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира.

К слову, украинка Магучих попала в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы.

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