Міжнародний союз біатлоністів обрав господаря ЧС-2027: хто прийме турнір

15-й конгрес IBU в австрійському Зальцбурзі вперше надав Естонії право на проведення біатлонного чемпіонату світу. Містечко Отепяе на півдні країни – центр зимового туризму.

Функціонери віддали перевагу Отепяе перед фінським Контіолахті. Торік естонська "зимова столиця" вперше прийняла етап Кубка світу з біатлону. Натомість у календар сезону 2022/23 Отепяе не потрапив. Нова кампанія розпочнеться наприкінці листопада якраз в Контіолахті.

Окрім того, конгрес Міжнародного союзу біатлоністів ухвалив і низку інших рішень. Зокрема, делегати підтримали рішення виконкому IBU про безстрокове відсторонення РФ і Білорусі від змагань через мовчазну підтримку агресії проти України.

Раніше з'явився фінальний варіант календаря біатлонного Кубка світу на прийдешні півроку. Усього сезон матиме 10 етапів. Сьомий етап у німецькому Обергофі паралельно стане чемпіонатом світу.