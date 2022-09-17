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Магучих стала претенденткой на звание лучшей легкоатлетки Европы-2022

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Лозанна, Суббота 17 сентября 2022 10:58
Магучих стала претенденткой на звание лучшей легкоатлетки Европы-2022 Фото: Ярослава Магучих с трофеем Бриллиантовой лиги (facebook.com/WorldAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Европейская федерация легкой атлетики внесла украинскую спортсменку Ярославу Магучих в список номинантов на приз лучшей атлетке 2022 года в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

20-летняя прыгунья в высоту из Днепра и еще 9 легкоатлеток претендуют на звание лучшей в Европе в этом году. Список номинантов составила группа экспертов, опираясь на результаты главных соревнований сезона.

В 2022 году Магучих во второй раз завоевала "серебро" чемпионата мира, выиграла первую для Украины золотую награду чемпионатов Европы в прыжках в высоту, триумфовала на чемпионате мира в помещении в этой дисциплине, а также победила в финале Бриллиантовой лиги в Париже. В марте она получила приз лучшей легкоатлетке месяца.

Конкуренцию Магучих в борьбе за титул составят бегуньи Бол (Нидерланды), Ходжкинсон (Великобритания), Камбунджи (Швейцария), прыгунья в длину Мигамбо (Германия), бегунья Мьюр (Великобританія) Перкович (Хорватия), семиборчиха Тиам (Бельгия), прыгунья в длину Вулета (Сербия). Голосование, после которого будет определена топ-3, продлится до 30 сентября.

Победительницу номинации назовут 22 октября на церемонии Golden Tracks. Ее примет столица Эстонии Таллин.

К слову, накануне Цуренко снялась с четвертьфинала турнира WTA в Словении.

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