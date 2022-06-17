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Международный союз биатлонистов объявил календарь Кубка мира 2022/23

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Пятница 17 июня 2022 11:47
Международный союз биатлонистов объявил календарь Кубка мира 2022/23 Фото: Кентен Фийон Майе – обладатель Кубка мира 2021/22 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Появился финальный вариант календаря биатлонного Кубка мира на грядущий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт союза.

Новый сезон в биатлоне начнется в последнюю неделю ноября. В свою очередь финальный аккорд "прозвучит" в середине марта 2023 года. Всего в сезоне состоятся 10 этапов.

Седьмой этап сезона в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира. Этот раунд кубка продлится с 8 по 19 февраля.

Список этапов Кубка мира по биатлону 2022/23:

  • Контиолахти, Финляндия – 29 ноября-4 декабря;
  • Хохфильцен, Австрия – 8-11 декабря;
  • Анси, Франция – 15-18 декабря;
  • Поклюка, Словения – 5-8 января;
  • Рупольдинг, Германия – 11-15 января;
  • Антхольц, Италия – 19-22 января;
  • Оберхоф, Германия – 8-19 февраля;
  • Нове Место, Чехия – 2-5 марта;
  • Эстерсунд, Швеция – 9-12 марта;
  • Холменколлен, Норвегия – 16-19 марта.


Прошлый сезон в Кубке мира среди мужчин завершился победой француза Кентена Фийона Майе. В женской части сезона триумфовала норвежка Марти Олсбю Ройселанд.

Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.

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