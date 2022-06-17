Международный союз биатлонистов объявил календарь Кубка мира 2022/23
Появился финальный вариант календаря биатлонного Кубка мира на грядущий сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт союза.
Новый сезон в биатлоне начнется в последнюю неделю ноября. В свою очередь финальный аккорд "прозвучит" в середине марта 2023 года. Всего в сезоне состоятся 10 этапов.
Седьмой этап сезона в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира. Этот раунд кубка продлится с 8 по 19 февраля.
Список этапов Кубка мира по биатлону 2022/23:
- Контиолахти, Финляндия – 29 ноября-4 декабря;
- Хохфильцен, Австрия – 8-11 декабря;
- Анси, Франция – 15-18 декабря;
- Поклюка, Словения – 5-8 января;
- Рупольдинг, Германия – 11-15 января;
- Антхольц, Италия – 19-22 января;
- Оберхоф, Германия – 8-19 февраля;
- Нове Место, Чехия – 2-5 марта;
- Эстерсунд, Швеция – 9-12 марта;
- Холменколлен, Норвегия – 16-19 марта.
Прошлый сезон в Кубке мира среди мужчин завершился победой француза Кентена Фийона Майе. В женской части сезона триумфовала норвежка Марти Олсбю Ройселанд.
Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.
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