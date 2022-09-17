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Міжнародний союз біатлоністів обрав господаря ЧС-2027: хто прийме турнір

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Зальцбург, Субота 17 вересня 2022 11:55
Міжнародний союз біатлоністів обрав господаря ЧС-2027: хто прийме турнір Фото: Збірна України на Олімпіаді-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Делегати чергового конгресу Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) визначилася з місцем проведення чемпіонату світу 2027 року. Змагання відбудуться в Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

15-й конгрес IBU в австрійському Зальцбурзі вперше надав Естонії право на проведення біатлонного чемпіонату світу. Містечко Отепяе на півдні країни – центр зимового туризму.

Функціонери віддали перевагу Отепяе перед фінським Контіолахті. Торік естонська "зимова столиця" вперше прийняла етап Кубка світу з біатлону. Натомість у календар сезону 2022/23 Отепяе не потрапив. Нова кампанія розпочнеться наприкінці листопада якраз в Контіолахті.

Окрім того, конгрес Міжнародного союзу біатлоністів ухвалив і низку інших рішень. Зокрема, делегати підтримали рішення виконкому IBU про безстрокове відсторонення РФ і Білорусі від змагань через мовчазну підтримку агресії проти України.

Раніше з'явився фінальний варіант календаря біатлонного Кубка світу на прийдешні півроку. Усього сезон матиме 10 етапів. Сьомий етап у німецькому Обергофі паралельно стане чемпіонатом світу.

До слова, українка Магучіх потрапила в список номінантів на звання найкращої легкоатлетки Європи.

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Биатлон Чемпіонат світу
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