Международный инвестиционный фонд заявил, что обратится к западным посольствам из-за действий СБУ

Как сообщили в пресс-службе, на днях несколько десятков сотрудников СБУ ворвались в помещения фонда и группы компаний "Инвестохиллс", которая осуществляет управление его активами.

"Обыск проходил почти двое суток, а сам ход обыска содержал значительные нарушения, которые были зафиксированы адвокатами... СБУ пыталась изъять все имеющиеся документы о финансово-хозяйственной деятельности фонда и ГК... по обращению СБУ были заблокированы счета нескольких предприятий и полностью остановлена хозяйственная деятельность ряда компаний ГК", - говорится в сообщении "Инвестохиллс Хелиантус".

По данным фонда, обыски проводились в рамках уголовного производства, которое было открыто еще в октябре 2021 года по обвинениям ГК в сговоре с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и, якобы, государственной измене.

Государственная измена, по мнению СБУ, заключается в том, что ГК на торгах, доступ к которым открыт широкому кругу бизнеса, купила активы ряда обанкротившихся банков и начала судебные процессы по погашению просроченной задолженности, в том числе тех предприятий, которые, якобы, входят в перечень стратегических.

Как отмечается в сообщении компании, среди прочего фонд и ГК обвиняют в срыве выполнения оборонных заказов ЧАО "Автокраз". Мол, ранее ФК "Инвестохиллс Веста" купила на торгах ФГВФЛ активы этого предприятия. После чего "Автокраз" якобы не смог выполнить поставки техники для ВСУ.

"Официально заявляем: "Инвестохиллс Веста" не имеет отношения к выкупу активов "АвтоКрАЗа"... покупателем таких активов у банков "Финансы и кредит" и "Дельта банк" является ООО "ФК "Финтакт". Согласно данным НБУ и СМИ отношение к "Финансы и кредит", "Автокраза" и "Финтакту" имеет беглый олигарх Константин Жеваго, которого в прошлом году Государственное бюро расследований объявило в международный розыск. В дополнение, Жеваго довел "Автокраз" до процедуры банкротства еще в 2018 году", - сообщается в релизе.

В фонде отметили, что портфель украинских активов, оперативное управление которыми осуществляет ГК "Инвестохиллс", сейчас составляет 30 млрд грн. Данные активы были сформированы в течение нескольких лет путем выкупа на государственных электронных торгах Prozorro.Продажи прав требования по кредитам и залоговому имуществу обанкротившихся банков. В частности речь идет о "Финансах и кредите" и "Украинском профессиональном банке"("Укрпрофбанк", УПБ). НБУ признал, что "Финансы и кредит" подконтролен Жеваго, а УПБ - Анатолию Юркевичу.

Перед признанием этих банков неплатежеспособными, из них были выведены основные активы. В свою очередь ФГВФЛ признал ничтожными договоры, по которым выводились активы.

"При этом правоохранительные органы в течение многих лет не добились результатов в уголовных процессах по этим эпизодам, в Частности СБУ за семь лет так и не довело до суда большое уголовное производство относительно незаконного вывода активов из "Укрпрофбанка". Анатолий Юркевич известен также тем, что вместе со своим партнером Юрием Каплуном, отсудил у государства Украина $9 млн за долги обанкротившегося частного "Кредитпромбанка". Сам Каплун и связанные с ним юридические и физические лица фигурируют в уголовном производстве о выводе активов из УПБ накануне введения временной администрации", - сообщает фонд.

ГК и фонд уже направили соответствующие заявления об уголовных правонарушениях в ГБР и ожидают открытия в ближайшие дни соответствующих уголовных производств.

Напомним, в январе 2022 года Большая палата Верховного суда приняла прецедентное решение, признав ничтожными сделки по выводу части активов из "Укрпрофбанка".

На днях президент Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Сегодня парламент уволил Ивана Баканова. Кроме того, президент уволил заместителя главы СБУ Владимира Горбенко и сменил начальников СБУ в шести областях.

Как сообщало РБК-Украина, у высшего руководства страны было много вопросов к деятельности СБУ. В частности, в конце марта был уволен и лишен генеральского звания глава Херсонского СБУ Сергей Криворучко, его помощника подозревают в том, что он сдал оккупантам карту минных полей области.

В госизмене подозревается экс-начальник внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, покинувший Украину за считанные часы до масштабного вторжения России.