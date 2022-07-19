Міжнародний інвестиційний фонд заявив, що звернеться до західних посольств через дії СБУ

Як повідомили в прес-службі, на днях кілька десятків співробітників СБУ увірвалися до приміщень фонду та групи компаній "Інвестохіллс", яка здійснює управління його активами.

"Обшук проходив майже дві доби, а сам хід обшуку містив значні порушення, які були зафіксовані адвокатами… СБУ намагалася вилучити усі наявні документи про фінансово-господарську діяльність фонду та ГК… за зверненням СБУ були заблоковані рахунки декількох підприємств та повністю зупинена господарська діяльність низки компаній ГК", - йдеться в повідомленні "Інвестохіллс Хеліантус".

За даними фонду, обшуки проводились в рамках кримінального провадження, яке було відкрите ще у жовтні 2021 року за обвинуваченнями ГК у змові з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та, начебто, державній зраді.

Державна зрада, на думку СБУ, полягає у тому, що ГК на торгах, доступ до яких відкритий широкому загалу бізнесу, купила активи низки збанкрутілих банків та почала судові процеси з погашення простроченої заборгованості, у тому числі тих підприємств, які, начебто, входять у перелік стратегічних.

Як наголошується у повідомленні компанії, серед іншого фонд та ГК звинувачують у зриві виконання оборонних замовлень ПрАТ "Автокраз". Мовляв, раніше ФК "Інвестохіллс Веста" купила на торгах ФГВФО активи цього підприємства. Після чого "Автокраз" буцімто не зміг виконати постачання техніки для ЗСУ.

"Офіційно заявляємо: "Інвестохіллс Веста" не має відношення до викупу активів "Автокразу"… покупцем таких активів у банків "Фінанси та кредит" та "Дельта банк" є ТОВ "ФК "Фінтакт". Згідно з даними НБУ та ЗМІ, відношення до "Фінанси та кредит", "Автокразу" та "Фінтакту" має біглий олігарх Костянтин Жеваго, якого минулого року Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук. На додаток, Жеваго довів "Автокраз" до процедури банкрутства ще у 2018 році", - повідомляється в релізі.

У фонді зазначили, що портфель українських активів, оперативне управління якими здійснює ГК "Інвестохіллс", наразі складає 30 млрд грн. Дані активи були сформовані протягом декількох років шляхом викупу на державних електронних торгах Prozorro.Продажі прав вимоги за кредитами та заставним майном збанкрутілих банків. Зокрема мова йде про "Фінанси та кредит" та "Український професійний банк" ("Укрпрофбанк", УПБ). НБУ визнав, що "Фінанси та кредит" підконтрольний Жеваго, а УПБ - Анатолію Юркевичу.

Перед визнанням цих банків неплатоспроможними, з них були виведені основні активи. Своєю чергою ФГВФО визнав нікчемними договори, за якими виводились активи.

"При цьому правоохоронні органи протягом багатьох років не добились результатів у кримінальних провадженнях за цими епізодами… Зокрема СБУ за сім років так і не довело до суду велике кримінальне провадження щодо незаконного виводу активів з "Укрпрофбанку". Анатолій Юркевич відомий також тим, що разом зі своїм партнером Юрієм Каплуном, відсудив у держави Україна $9 млн за борги збанкрутілого приватного "Кредитпромбанку". Сам Каплун та пов’язані з ним юридичні та фізичні особи фігурують у кримінальному провадженні про виведення активів з УПБ напередодні введення тимчасової адміністрації", - повідомляє фонд.

ГК та фонд вже направили відповідні заяви про кримінальні правопорушення в ДБР та очікують відкриття найближчими днями відповідних кримінальних проваджень.

Нагадаємо, у січні 2022 року Велика палата Верховного суду прийняла прецедентне рішення, визнавши нікчемними правочини по виведенню частини активів з "Укрпрофбанку".

На днях президент Володимир Зеленський відсторонив від посад голову СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Сьогодні парламент звільнив Івана Баканова. Крім того, президент звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка та змінив начальників СБУ в шести областях.

Як повідомляло РБК-Україна, у вищого керівництва країни було багато питань до діяльності СБУ. Зокрема, наприкінці березня був звільнений і позбавлений генеральського звання глава Херсонського СБУ Сергій Криворучко, його помічника підозрюють у тому, що він здав окупантам карту мінних полів області.

В держзраді підозрюється екс-начальник внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який покинув Україну за лічені години до масштабного вторгнення Росії.