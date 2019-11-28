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Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь российским

Новости » Политика     28.11.2019 - 15:03
Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь российским
Иллюстративное фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Украина требует отображения правильной информации

Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал аннексированный Севастополь в Крыму территорией России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Украины в Великобритании.

Упоминане об этом было в последнем выпуске журнала Survival, который выпускает институт.

"Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году", - говорится в сообщении.

Также украинские дипломаты заявили, что ожидают от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации.

Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь российским

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в приложении "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию за это действие. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг".

РБК-Украина писало, что посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту и компании Apple. Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ.

Украина обратилась к Госдепу и Apple из-за "российского" Крыма в приложениях Из Крыма этапировали еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
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