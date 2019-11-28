Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь російським

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Україна вимагає відображення правильної інформації

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) назвав анексований Севастополь у Криму територією Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства України у Великобританії.

Упоминане про це було в останньому випуску журналу Survival, який випускає інститут.

"Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу Survival, який випускає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь позначено як частину Росії. Нагадуємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Також українські дипломати заявили, що очікують від IISS видалення неправильного зображення і відображення правильної інформації.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію за це дія. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

РБК-Україна писало, що посольство України в США звернулося до Державного департаменту і компанії Apple. Українські власті зажадали від Apple виправити неправильне позначення Криму як частини РФ.