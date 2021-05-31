Аэропорт "Ужгород" полноценно возобновит работу: названа дата открытия

Международный аэропорт "Ужгород" восстанавливает полноценную работу. Уже с 1 июня одна из национальных авиакомпаний страны начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром города.

"Уже с 9 сентября 2021 года вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украине. Это означает, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 5 июня 2021 вступает в действие Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Словакии об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словацкой Республики в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения предназначенным украинским провайдером аэронавигационного обслуживания в Международном аэропорту "Ужгород".

По информации ведомства, национальная авиакомпания "Роза Ветров" начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром города Ужгород с 1 июня. Однако по 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.

Также уже подготовлено публикацию о делегировании воздушного пространства Словакии под управление Украинской стороны и зафиксирована дата вступления в силу этих изменений с 9 сентября 2021 года.

"Начат финальный этап подготовки к восстановлению полетов по приборам на аэродроме. Продолжается активная работа "Украэроруха", Министерства обороны Словацкой Республики и провайдера аэронавигационных услуг Словакии по реализации мероприятий технического характера", - добавляют в пресс-центре.