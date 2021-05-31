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Аеропорт "Ужгород" повноцінно відновить роботу: названа дата відкриття

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Ужгород, Понеділок 31 травня 2021 11:40
Аеропорт "Ужгород" повноцінно відновить роботу: названа дата відкриття Фото: аеропорт «Ужгород» відновлює свою роботу
Автор: РБК-Україна

Міжнародний аеропорт "Ужгород" відновлює повноцінну роботу. Вже з 1 червня одна з національних авіакомпаній країни розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром міста.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 5 червня 2021 року вступає у дію Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у Міжнародному аеропорту "Ужгород".

За інформацією відомства, національна авіакомпанія "Роза Вітрів" розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром міста Ужгород з 1 червня. Проте до 9 вересня польоти будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів.

Також вже підготовлено публікацію щодо делегування повітряного простору Словаччини під управління Української сторони та зафіксовано дату вступу в дію цих змін з 9 вересня 2021 року.

"Розпочато фінальний етап підготовки до відновлення польотів за приладами на аеродромі. Триває активна робота Украероруху, Міністерства оборони Словацької Республіки та провайдера аеронавігаційних послуг Словаччини по реалізації заходів технічного характеру", - додають у прес-центрі.

Раніше стало відомо, що Україна і Словаччина найближчим часом підпишуть необхідні протоколи для відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород".

Ще півтора роки тому сторони погодили умови відновлення роботи аеропорту "Ужгород".

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