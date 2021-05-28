Шмыгаль об аэропорте "Ужгород": в ближайшие дни подпишут необходимые протоколы

Украина и Словакия в ближайшие дни подпишут необходимые протоколы для возобновления полноценной работы аэропорта "Ужгород" . Все внутренние процедуры по этому вопросу уже завершены.

Об этом на брифинге с премьером Словакии Эдуардом Хегером заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Мы договорились максимально использовать наш транзитный потенциал. Наши страны завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту "Ужгород". Надеюсь, что в ближайшие дни будут подписаны имплементационные протоколы по этому соглашению, что даст возможность восстановить полную работу аэропорта "Ужгород", - заявил Шмыгаль.

По словам словацкого премьера, в ближайшее время вступит в силу договор об использовании воздушного пространства Словакии.