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Шмыгаль об аэропорте "Ужгород": в ближайшие дни подпишут необходимые протоколы

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Киев, Пятница 28 мая 2021 11:49
Шмыгаль об аэропорте "Ужгород": в ближайшие дни подпишут необходимые протоколы Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина и Словакия в ближайшие дни подпишут необходимые протоколы для возобновления полноценной работы аэропорта "Ужгород". Все внутренние процедуры по этому вопросу уже завершены.

Об этом на брифинге с премьером Словакии Эдуардом Хегером заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Мы договорились максимально использовать наш транзитный потенциал. Наши страны завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту "Ужгород". Надеюсь, что в ближайшие дни будут подписаны имплементационные протоколы по этому соглашению, что даст возможность восстановить полную работу аэропорта "Ужгород", - заявил Шмыгаль.

По словам словацкого премьера, в ближайшее время вступит в силу договор об использовании воздушного пространства Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт "Ужгород" возобновляет пассажирские авиаперевозки уже с 1 июня. Первым рейсом будет Ужгород - Киев, но даты запуска международных направлений пока неизвестны.

Еще полтора года назад стороны согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород".

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