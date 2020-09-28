Международный аэропорт Баку перешел на ограниченный режим работы

Фото: аэропорт в Баку (facebook.com/BakuAirport)

"Международный аэропорт Гейдар Алиев" в Баку перешел на ограниченный режим работы. Такое решение принято в связи с введением военного положения на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе Бакинского аэропорта.

Уже были отменены рейсы "Азербайджанских авиалиний" ("AZAL") по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. Также отменили рейсы "AZAL" по маршруту Баку-Лондон-Баку, запланированные на 1 октября, и Баку-Берлин-Баку, запланированные на 2 октября.

"Пассажиры отмененных рейсов "AZAL" могут выбрать либо обменять билеты на другие даты без уплаты штрафа, либо получить возмещение", - добавили в аэропорту.

Кроме этого свои рейсы отменили "FlyDubai" (Дубай-Баку-Дубай), "Аэрофлот" (Москва-Баку-Москва) и "Белавиа" (Минск-Баку-Минск).

"Для получения дополнительной информации пассажиры этих отмененных рейсов могут связаться с соответствующими авиакомпаниями", - отметили в аэропорту.

Отметим, "Международный аэропорт Гейдар Алиев" является одним из шести международных аэропортов Азербайджана.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, правительство Азербайджана ввело военное положение в ряде городов из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Позже в стране объявили частичную мобилизацию.

Напомним, вчера между Азербайджаном и Арменией возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. Более детально о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина.