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В Азербайджане ввели военное положение, но не во всей стране

Баку, Воскресенье 27 сентября 2020 16:59
В Азербайджане ввели военное положение, но не во всей стране
Фото: военные Азербайджана (flickr.com/photos/utahnationalguard)
Автор: РБК-Украина

Правительство Азербайджана ввело военное положение в ряде городов и районов страны. Вопрос об введении военного положения обсуждалось на экстренном заседании Милли Меджлиса.

Об этом сообщает APA.

По словам депутата Хикмета Бабаоглы, решение будет утверждено президентом Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.

"Наконец-то настало время для освобождения оккупированных территорий. Мы призываем население соответствующих городов и районов соблюдать требования военного положения и комендантского часа", - сказал он.

Комендантский час будет объявлен в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.

Напомним, 27 сентября вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Армения сообщала об уничтожении нескольких танков и авиации азербайджанской стороны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что намерен решить проблему Нагорного Карабаха и он не на половинчатое решение конфликта.

Кроме того, глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет. Военное положение также было введено в Армении.

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