Міжнародний аеропорт Баку перейшов на обмежений режим роботи

Фото: аеропорт у Баку (facebook.com/BakuAirport)

"Міжнародний аеропорт Гейдар Алієв" в Баку перейшов на обмежений режим роботи. Таке рішення прийнято у зв'язку з введенням військового стану на території Азербайджану.

Про це повідомили в прес-службі Бакинського аеропорту.

Вже були скасовані рейси "Азербайджанських авіаліній" ("AZAL") за маршрутом Баку-Нахчиван-Баку. Також скасували рейси "AZAL" за маршрутом Баку-Лондон-Баку, заплановані на 1 жовтня, і Баку-Берлін-Баку, заплановані на 2 жовтня.

"Пасажири скасованих рейсів "AZAL" можуть обрати або обміняти квитки на інші дати без сплати штрафу, або отримати відшкодування", - додали в аеропорту.

Крім цього свої рейси скасували "FlyDubai" (Дубай-Баку-Дубай), "Аерофлот" (Москва-Баку-Москва) і "Бєлавіа" (Мінськ-Баку-Мінськ).

"Для одержання додаткової інформації пасажири цих скасованих рейсів можуть зв'язатися з відповідними авіакомпаніями", - зазначили в аеропорту.

Відзначимо, "Міжнародний аеропорт Гейдар Алієв" є одним з шести міжнародних аеропортів Азербайджану.

Нагадаємо, в неділю, 27 вересня, уряд Азербайджану запровадив воєнний стан у ряді міст через конфлікт в Нагірному Карабасі. Пізніше в країні оголосили часткову мобілізацію.

Нагадаємо, вчора між Азербайджаном і Вірменією поновилися бойові дії в Нагірному Карабасі. Більш детально про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна.