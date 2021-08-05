Международные резервы Украины выросли благодаря займу Минфина

С начала года резервы сократились на 181,8 млн долларов (на 0,6%).

Как отметили в пресс-службе НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долларов, в том числе 525,8 млн долларов - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долларов - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долларов, из которых 368,9 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время выкуп избытка валюты на межбанке позволил Национальному банку пополнить резервы на 188,0 млн долларов, добавили в НБУ.