Міжнародні резерви України зросли завдяки позиці Мінфіну

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2021 року зріс на 593,39 млн доларів (на 2,1%). На 1 серпня розмір резервів склав 28 951,09 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
З початку року резерви скоротилися на 181,8 млн доларів (на 0,6%).
Як зазначили в прес-службі НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 665,8 млн доларів (в еквіваленті), зокрема 525,8 млн доларів - від додаткового випуску єврооблігацій, а 140 млн доларів (в еквіваленті) - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).
Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 416,9 млн доларів (в еквіваленті), з яких 368,9 млн доларів (в еквіваленті) - на обслуговування та погашення ОВДП, решта коштів - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.
Водночас викуп надлишку валюти на міжбанку дав змогу Національному банку поповнити резерви на 188,0 млн доларів, додали в НБУ.
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України в кінці липня розмістило єврооблігації на суму 500 млрд доларів з погашенням у 2029 році. Довипуск відбувся з прибутковістю 6,30%.
Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.